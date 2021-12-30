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23 часа назад

Российская шахматистка Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу

На чемпионате мира по блицу в Варшаве российские шахматистки Александра Костенюк и Валентина Гунина заняли второе и третье места, сообщают информационные агентства.

Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победу на чемпионате одержала 17-летняя представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. После 17 туров она набрала 14 очков, Костенюк – 12,5, Гунина – 12, передает ТАСС.

Кроме того, четвертой стала Полина Шувалова (12 очков), в десятку лучших вошли также Александра Горячкина (11 очков, восьмое место) и Екатерина Лагно (11 очков, десятое место), передает РИА «Новости».

Напомним, Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) в Варшаве. Она выиграла чемпионат по рапиду впервые, ранее трижды становилась второй (в 2012, 2014, 2016 годах).

Шахматы,Полина Шувалова,Александра Горячкина,Екатерина Лагно,Валентина Гунина,Александра Костенюк,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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