Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу

На чемпионате мира по блицу в Варшаве российские шахматистки Александра Костенюк и Валентина Гунина заняли второе и третье места, сообщают информационные агентства.

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Победу на чемпионате одержала 17-летняя представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. После 17 туров она набрала 14 очков, Костенюк – 12,5, Гунина – 12, передает ТАСС.