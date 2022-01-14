Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Грызлов пока останется на посту главы высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия", вопрос об избрании и прекращении полномочий главы партийного органа может решаться только в ходе съезда.

"Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета относится к компетенциям съезда партии. На ближайшее время съезд не запланирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Президент России Владимир Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Белоруссии, указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Другим указом президента от этой должности освобожден Евгений Лукьянов, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске с марта 2021 года.

В декабре прошлого года стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Грызлова на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Ранее он в разное время был главой МВД, спикером Госдумы. В последние годы Грызлов был полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Шахматы,Евгений Лукьянов,Борис Грызлов,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители