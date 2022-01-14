Грызлов пока останется на посту главы высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия", вопрос об избрании и прекращении полномочий главы партийного органа может решаться только в ходе съезда.

"Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета относится к компетенциям съезда партии. На ближайшее время съезд не запланирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Президент России Владимир Путин назначил Грызлова новым послом РФ в Белоруссии, указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Другим указом президента от этой должности освобожден Евгений Лукьянов, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске с марта 2021 года.