Российский шахматист Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первом туре супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях россиянин Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Сергей Карякин черными разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. Нидерландец Аниш Гири сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой, поляк Ян-Кшиштоф Дуда обыграл венгра Рихарда Раппорта, представитель Нидерландов Йорден ван Форест победил шведа Нильса Гранделиуса.