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1 час назад

Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске

Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано техническое поражение в партии седьмого тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее из-за отказа играть в маске. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Российскому шахматисту засчитали поражение за отказ играть в маске
Фото: ТАССТАСС

В субботу Дубов должен был сыграть черными фигурами против нидерландца Аниша Гири.

"Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске", - говорится в заявлении организаторов соревнования.

Отмечается, что экспресс-тест Дубова на ковид дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет в субботу вечером.

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Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов. По итогам шести туров Дубов набрал 2,5 очка. Турнир завершится 30 января.

Шахматы,Даниил Дубов,Аниш Гири,
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