Российскому шахматисту засчитали поражение за отказ играть в маске

"Из-за заражения коронавирусом человека в его ближайшем окружении организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить его соперника Аниша Гири. Дубов не явился на партию, поэтому ему было засчитано техническое поражение. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске", - говорится в заявлении организаторов соревнования.