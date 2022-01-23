Шипов назвал Есипенко самым перспективным молодым шахматистом России

Есипенко набрал 3,5 очка в семи партиях и делит третье место на шахматном супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее вместе с нидерландцем Анишем Гири , представителем Индии Гуджрати Видитом и венгром Рихардом Раппортом . Лидирует норвежец Магнус Карлсен (5 очков), за ним идет азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (4,5).

"Андрей Есипенко - главная надежда в борьбе за какие-то новые вершины, если оставить Яна Непомнящего и Сергея Карякина в стороне. Среди молодых он у нас самый перспективный. Есипенко пока держится достойно, одержал одну победу и делает ничьи. Хотелось бы немного большего, вчера у него был реальный шанс одолеть американца Шенкленда, но, к сожалению, он им не воспользовался", - сказал Шипов.