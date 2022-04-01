Карякин поднялся в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин (рейтинг ЭЛО — 2747) поднялся на одну строчку в апрельском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), который опубликован на сайте организации.
Карякин, который ранее был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса FIDE, теперь занимает 17-ю строчку рейтинга FIDE.
Среди россиян выше всех в рейтинге расположился
Ян Непомнящий (2773). Бывший участник матча за шахматную корону потерял одну позицию и занимает девятое место. Александр Грищук (2742) занимает 19-е место, Дмитрий Андрейкин (2729) — 21-е, Никита Витюгов (2724) — 23-е, Андрей Есипенко (2723) — 25-е, Даниил Дубов (2711) — 27-е.
Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2864), следом расположились представляющий Францию Алиреза Фируджа (2804) и китаец Дин Лижэнь (2799).