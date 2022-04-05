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53 минуты назад

Карпов призвал ФИДЕ прислушаться к Карлсену

Советский спорт

Действующий чемпион мира по шахматам усомнился в правильности дисквалификации Карякина.

Карпов о Карлсене: "Для меня его заявление стало полной неожиданностью"
Фото: ТАССТАСС

12-й чемпион мира Анатолий Карпов похвалил действующего обладателя шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена, назвавшего дисквалификацию российского гроссмейстера Сергея Карякина опасным прецедентом.

"Карлсен — отважный человек. Для меня его заявление стало полной неожиданностью. Я удивлен, что он высказал свое мнение по этому поводу. После этих слов в поддержку Карякина определенные силы начнут атаковать Магнуса. Травля более, чем возможна. Если сейчас ФИДЕ не прислушаются к словам Карлсена, то федерация просто распадется", - приводит слова Карпова Sport24.ru.

Напомним, что Карякин был в марте отстранен на шесть месяцев за то, что он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину.

Карлсен заявил, что не согласен с позицией Карякина, но при этом сомневается в правильности его дисквалификации.

Шахматы,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,Владимир Путин,ФИДЕ,
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