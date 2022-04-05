Карпов о Карлсене: "Для меня его заявление стало полной неожиданностью"

"Карлсен — отважный человек. Для меня его заявление стало полной неожиданностью. Я удивлен, что он высказал свое мнение по этому поводу. После этих слов в поддержку Карякина определенные силы начнут атаковать Магнуса. Травля более, чем возможна. Если сейчас ФИДЕ не прислушаются к словам Карлсена, то федерация просто распадется", - приводит слова Карпова Sport24.ru.