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1 час назад

Карякин: «Гендиректор ФИДЕ будет добиваться моего дальнейшего отстранения»

Sports.ruиещё 1

В марте ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

Карякин: «Гендиректор ФИДЕ будет добиваться моего дальнейшего отстранения»
Фото: ТАССТАСС

«Удивлен, что я просто высказал свое мнение, а меня н

Карлсен — великий спортсмен, для него это привычная позиция, что все должно решаться за доской, но для чиновников — по-другому.

Я только что получил информацию от гендиректора ФИДЕ Сутовского, что он будет добиваться моего дальнейшего отстранения, полгода им мало. Каким образом выяснил? Мой близкий друг пранкер позвонил ему от имени министра спорта Украины.

Сутовский рассказал ему, что будет добиваться моего отстранения, если меня не отстранят, то он сам уйдет. Это типичная манера чиновников — начать с малого. Мне, конечно, это неприятно, все-таки я действующий спортсмен», — сказал Карякин.

Шахматы,ФИДЕ,
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