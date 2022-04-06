Карякин: «Гендиректор ФИДЕ будет добиваться моего дальнейшего отстранения»

В марте ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

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«Удивлен, что я просто высказал свое мнение, а меня н

Карлсен — великий спортсмен, для него это привычная позиция, что все должно решаться за доской, но для чиновников — по-другому.

Я только что получил информацию от гендиректора ФИДЕ Сутовского, что он будет добиваться моего дальнейшего отстранения, полгода им мало. Каким образом выяснил? Мой близкий друг пранкер позвонил ему от имени министра спорта Украины.