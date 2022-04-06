Федерация шахмат России обжаловала решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина

«Старший тренер мужской сборной России по шахматам, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подает апелляцию на решение комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине отстранить Сергея Карякина от участия во всех турнирах ФИДЕ сроком на шесть месяцев, начиная с 21 марта 2022 года.