ФИДЕ пригрозила Карякину новыми обвинениями

«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Данное право он до сих пор не использовал. При этом санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок продолжит упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него выдвинут новые обвинения», — приводятся в материале слова представителя ФИДЕ.