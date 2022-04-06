ФИДЕ пригрозила Карякину новыми обвинениями

Если российский гроссмейстер Сергей Карякин продолжит нарушать кодекс этики Международной шахматной федерации, то против него выдвинут новые обвинения. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель ФИДЕ.
«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Данное право он до сих пор не использовал. При этом санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок продолжит упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него выдвинут новые обвинения», — приводятся в материале слова представителя ФИДЕ.
Напомним, что ранее федерация дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку военной спецоперации России на Украине, тем самым лишив его возможности выступить на турнире претендентов на шахматную корону.
Также ФИДЕ лишила всех российских и белорусских шахматистов права выступать на соревнованиях под флагом и гимном своих стран и прекратила спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из РФ и Белоруссии.