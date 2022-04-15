Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
38 минут назад

Российский тренер объяснил, почему стране необходим переход в Азиатскую федерацию шахмат

Чемпионат.comиещё 4

Старший тренер юношеской сборной России по шахматам, бывший секундант Гарри Каспарова Михаил Кобалия рассказал, почему, по его мнению, стране необходимо переход в Азиатскую федерацию шахмат. Ранее Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию.

Стало известно, зачем РФ нужен переход в Азиатскую федерацию шахмат
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам специалиста, переход необходим с точки зрения детских шахмат.

«В Азии шахматы развиваются очень бурно. В детских шахматах в мире главная страна – Индия, помимо того, что у них очень сильные взрослые спортсмены. Резко вырос уровень шахмат в Казахстане и Узбекистане, традиционно сильны Китай и Иран. Если раньше Европа в шахматном плане доминировала, то сейчас, особенно в юношеских шахматах, неоспоримо преимущество Азии. В конце прошлого года в Варшаве на чемпионате мира по рапиду и блицу блистали молодые представители Казахстана и Узбекистана.

С точки зрения детских шахмат переход в Азию нам просто необходим, так как развиваться можно только в конкуренции. То же самое и про взрослые шахматы. Сборные Китая – победители шахматной Олимпиады как среди мужчин, так и среди женщин. В Индии просто колоссальный подъём в шахматах. Конечно, политическая ситуация ускорила Федерацию шахмат России сделать такой шаг. Но мы рассматривали такую возможность и до этого», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Шахматы,Михаил Кобалия,Гарри Каспаров,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители