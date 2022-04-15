Стало известно, зачем РФ нужен переход в Азиатскую федерацию шахмат

С точки зрения детских шахмат переход в Азию нам просто необходим, так как развиваться можно только в конкуренции. То же самое и про взрослые шахматы. Сборные Китая – победители шахматной Олимпиады как среди мужчин, так и среди женщин. В Индии просто колоссальный подъём в шахматах. Конечно, политическая ситуация ускорила Федерацию шахмат России сделать такой шаг. Но мы рассматривали такую возможность и до этого», — сказал Кобалия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.