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1 час назад

ГРОССМЕЙСТЕР КАРЯКИН ВЫСКАЗАЛСЯ О СКАНДАЛЕ С ФИГУРИСТКОЙ ВАЛИЕВОЙ НА ОЛИМПИАДЕ-2022

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, на полгода отстранённый от участия в соревнованиях за поддержку позиции России в ситуации с Украиной, заявил, что восхищается фигуристкой Камилой Валиевой.

Карякин высказался о скандале с Валиевой
Фото: ТАССТАСС

После победы сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине стало известно, что допинг-тест Валиевой, сданный полтора месяца назад, оказался положительным. Главной фаворитке Игр удалось выступить в личном турнире только после заседания выездной панели CAS, но Камила не справилась с давлением и стала лишь четвёртой.

«Я действительно восхищаюсь Камилой. Считаю её великолепной спортсменкой. Наверное, она не особо нуждается в моих словах поддержки. Но в целом, конечно же, я поддерживаю её. Как и поддержал бы любого российского спортсмена, который не побоялся высказать свою позицию. Жаль, что европейские и американские чиновники используют спорт как плацдарм для каких-то своих политических амбиций — вместо того чтобы спорт оставался таким местом, где всё решалось бы в честной конкуренции и под лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», — приводит слова Карякина «РИА Новости».

Шахматы,Камила Валиева,Сергей Карякин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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