Карякин высказался о скандале с Валиевой

«Я действительно восхищаюсь Камилой. Считаю её великолепной спортсменкой. Наверное, она не особо нуждается в моих словах поддержки. Но в целом, конечно же, я поддерживаю её. Как и поддержал бы любого российского спортсмена, который не побоялся высказать свою позицию. Жаль, что европейские и американские чиновники используют спорт как плацдарм для каких-то своих политических амбиций — вместо того чтобы спорт оставался таким местом, где всё решалось бы в честной конкуренции и под лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», — приводит слова Карякина «РИА Новости».