Отстраненный ФИДЕ Карякин решил проводить турниры в РФ

«Наводил справки, советовался с чиновниками, пока принял решение концептуальное, что хочу начать проводить серию турниров в России, их нам остро не хватает. Хочу эту проблему решить, провожу серьезные переговоры со спонсорами. Если это получится, тогда можно будет думать о создании международной федерации. Для начала — со странами БРИКС или ШОС», - рассказал Карякин.