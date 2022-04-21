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1 час назад

Отстраненный ФИДЕ шахматист Карякин решил проводить турниры в РФ

Елена Прошина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен создать альтернативную шахматную федерацию. Об этом он рассказал в эфире стрима «Летучка».

Отстраненный ФИДЕ Карякин решил проводить турниры в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно его дисквалифицировала ФИДЕ из-за поддержки им спецоперации. Шахматист считает, что сейчас в России не хватает турниров, поэтому сначала он планирует заняться ими.

«Наводил справки, советовался с чиновниками, пока принял решение концептуальное, что хочу начать проводить серию турниров в России, их нам остро не хватает. Хочу эту проблему решить, провожу серьезные переговоры со спонсорами. Если это получится, тогда можно будет думать о создании международной федерации. Для начала — со странами БРИКС или ШОС», - рассказал Карякин.

Пока шахматист сконцентрирован на апелляции на вердикт ФИДЕ, которая отстранила россиянина на полгода.

Песков отреагировал на дисквалификацию шахматиста Карякина

Ранее Сергей Карякин резко высказался в адрес экс-посла США в России Майкла Макфола. В своем Telegram-канале он назвал дипломата «маршалом армии американо-украинских нацистов-фейкометов».

Шахматы,Майкл Макфол,Сергей Карякин,БРИКС,ФИДЕ,ШОС,
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