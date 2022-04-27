Первенства России по шахматам досрочно завершили из-за гибели участницы

Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Об этом сказано на официальном сайте организации.
«В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 г.р.) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований», — сказано в заявлении.
Напомним, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или ФИДЕ.
Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.
Также Россия лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа. Сообщается, что на проведение соревнований подала заявку Индия.