Карпов отреагировал на гибель 12-летней российской шахматистки

«Эту проблему нужно решать, не первый случай. Взрослые еще могут отбиться, а дети противостоять не могут», — подчеркнул он.

О гибели спортсменки, участвовавшей в детском первенстве по шахматам, стало известно 27 апреля. В свободное время она вышла на прогулку и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.