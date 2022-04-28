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1 час назад

Карпов отреагировал на гибель 12-летней российской шахматистки

Lenta.ru

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на гибель 12-летней российской шахматистки в Лоо. Его слова приводит РБК.

Карпов отреагировал на гибель 12-летней российской шахматистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карпов посчитал, что проблему с бездомными собаками нужно обсуждать на законодательном уровне.

«Эту проблему нужно решать, не первый случай. Взрослые еще могут отбиться, а дети противостоять не могут», — подчеркнул он.

Шахматист назвал историю кошмарной и призвал федерацию оказать помощь родителям погибшей девочки.

О гибели спортсменки, участвовавшей в детском первенстве по шахматам, стало известно 27 апреля. В свободное время она вышла на прогулку и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту гибели девочки. Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России до окончания следствия.

Шахматы,Анатолий Карпов,Следственный комитет,
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