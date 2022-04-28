Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который в марте был дисквалифицирован комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) на полгода за высказывания по ситуации на Украине, заявил «Матч ТВ», что не боится новых санкций за пранк над генеральным директором FIDE Эмилем Сутовским.
Ранее известные в России пранкеры Вован и Лексус позвонили Сутовскому от лица министра спорта Украины Вадима Гутцайта. В разговоре с пранкерами генеральный директор FIDE заявил, что будет настаивать на продлении дисквалификации Карякина, а если российскому гроссмейстеру разрешат играть, то он готов уйти в отставку.
— Несмотря на то что этот пранк инициировали Вован и Лексус, не боитесь, что к вам за него будут применены новые, еще более жесткие санкции?
— Если честно, мне по барабану. FIDE уже себя опозорила, отстранив меня от турниров, несмотря на мои шахматные достижения. Вы все слышали. Теперь мои слова, что чиновники FIDE хотят и дальше меня отстранять, не ограничиваясь шестью месяцами дисквалификации, подкреплены фактами. Поэтому вполне допускаю, что Сутовский будет поступать так, как говорил во время этого пранка. Будем к этому готовиться. Как именно, не знаю. Будем консультироваться с юристами, с Российской шахматной федерацией и что-то сообща придумывать, — сказал Карякин.