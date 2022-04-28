— Если честно, мне по барабану. FIDE уже себя опозорила, отстранив меня от турниров, несмотря на мои шахматные достижения. Вы все слышали. Теперь мои слова, что чиновники FIDE хотят и дальше меня отстранять, не ограничиваясь шестью месяцами дисквалификации, подкреплены фактами. Поэтому вполне допускаю, что Сутовский будет поступать так, как говорил во время этого пранка. Будем к этому готовиться. Как именно, не знаю. Будем консультироваться с юристами, с Российской шахматной федерацией и что-то сообща придумывать, — сказал Карякин.