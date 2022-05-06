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1 час назад

Карякин заявил, что за страну надо заступаться

Sports.ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему стал больше высказываться на политические темы.

Карякин заявил, что за страну надо заступаться
Фото: Sports.ruSports.ru

В марте комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

– Раньше вы высказывались осторожно, а сейчас острее. Как произошла эта трансформация?

– Здесь нет никакой агрессии. Раньше я старался избегать каких-то жестких полемик в соцсетях. Даже несмотря на то, что у меня было свое мнение, я его либо не высказывал, либо высказывал доволь

Теперь ситуация обратная. Я высказываю свое мнение, моя позиция достаточно принципиальная. В тот момент, когда на меня начинают набрасываться в соцсетях, я им отвечаю. Причем отвечаю по делу, фактами, а не оскорблениями, как это делают многие так называемые собеседники.

Повторюсь, что просто перестал бояться каких-то сложных разговоров и хейта в соцсетях, поэтому начал высказывать свое мнение.

– Не было мысли наоборот медийно закрыться в текущей ситуации?

– Здесь другая ситуация. У меня есть свое понимание правды. Кстати, в своем старшем сыне я вижу, как в зеркале, что у него то же самое. Он может с кулаками наброситься, если что-то несправедливое происходит по отношению к нему.

Когда вижу, что притесняют мою страну, что нас делают какими-то изгоями – и в шахматном, и в политическом планах, – то считаю, что надо заступаться. Сейчас мы должны объединиться и делать что-то общее на благо нашей страны, – сказал Карякин.

Шахматы,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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