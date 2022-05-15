Российские шахматисты могут выступать под флагом FIDE до конца года

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешит российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.
Изначально разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая. По истечении этого срока игроки будут автоматически возвращены в свои федерации. Также пресс-служба FIDE сообщила, что все игроки, которые ранее получили разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом FIDE, если не направят запрос на возвращение флага России или Белоруссии.
Для получения разрешения выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE российские и белорусские шахматисты должны отправить запрос в федерацию.
28 февраля FIDE допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта Совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.