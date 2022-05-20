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1 час назад

Сергей Карякин: «В мире создаются очень опасные прецеденты. Если выйдешь с буквой Z, то тебя сразу исключают. Раньше все решалось за шахматной доской»

Sports.ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о своей поддержке спецоперации России на Украине.

Карякин: «Если выйдешь с буквой Z, то тебя сразу исключают»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стать лидером сопротивления я не стремился. Делал то, что думаю и считаю правильным, не боялся говорить правду.

Большинство думающих людей понимают, где правда и где лукавство. На Западе к тебе по-другому начинают относиться, когда понимают, что ты поддерживаешь пророссийскую позицию. Я с этим столкнулся в 2014 году. Понимал, на что иду.

Раньше, даже несмотря на накал в политике между СССР и США, все решалось за шахматной доской. Сейчас, если выйдешь с буквой Z, то тебя сразу исключают. Сейчас в мире создаются очень опасные прецеденты.

Есть шахматисты в двадцатке, которые меня поддерживают. Готовы приехать на соревнования в Россию, если они будут проводиться. Нет тотальной дискриминации, которую рисуют в СМИ.

Сейчас в США сильная сборная. Но они не так, как делают в других странах, воспитывая шахматистов. Они уже состоявшихся шахматистов перекупили. В команду входят филиппинец, кубинец. Там уже сборная солянка», – сказал Карякин во время выступления на марафоне «Новые горизонты».

«Чем завершится антироссийская кампания в спорте? Сложно прогнозировать. Ситуация, которая происходит, стремительно развивается.

Положа руку на сердце, она не закончится завтра или послезавтра. Должно пройти время, измениться политическая ситуация. Лучшее, что мы можем сделать, работать каждый в своей сфере.

Лозунг «спорт вне политики» мне уже неудобно произносить. Спорт сейчас совершенно в политике. Спортсмены должны думать, что говорить, а не о шахматных комбинациях», – добавил шахматист.

Шахматы,Сергей Карякин,
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