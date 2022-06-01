Путин поприветствовал участников шахматного турнира "Белая ладья"

"Рад приветствовать финалистов Всероссийского шахматного турнира среди школьных команд "Белая ладья". Эти масштабные, яркие соревнования имеют давнюю историю и сложившиеся традиции, заложенные более полувека назад нашими знаменитыми гроссмейстерами. Отрадно, что и сегодня турнир собирает за шахматной доской одаренных ребят из многих регионов нашей страны и зарубежных государств, служит современной коммуникационной, просветительской площадкой, пространством для реализации талантов, честного соперничества и дружеского общения", - говорится в телеграмме.