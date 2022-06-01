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53 минуты назад

Путин назвал шахматный турнир "Белая ладья" пространством для реализации талантов

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди школьных команд, отметив значимость турнира в качестве пространства для реализации талантов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.

Путин поприветствовал участников шахматного турнира "Белая ладья"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рад приветствовать финалистов Всероссийского шахматного турнира среди школьных команд "Белая ладья". Эти масштабные, яркие соревнования имеют давнюю историю и сложившиеся традиции, заложенные более полувека назад нашими знаменитыми гроссмейстерами. Отрадно, что и сегодня турнир собирает за шахматной доской одаренных ребят из многих регионов нашей страны и зарубежных государств, служит современной коммуникационной, просветительской площадкой, пространством для реализации талантов, честного соперничества и дружеского общения", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что турнир будет и впредь содействовать популяризации шахмат, объединять все больше участников, которые ценят идеалы и принципы этого вида спорта, стремятся к вершинам мастерства.

Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций в этом году проводятся в Краснодарском крае с 1 по 11 июня.

Шахматы,Владимир Путин,
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