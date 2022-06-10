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1 час назад

Дворкович зарегистрирован на выборах главы ФИДЕ

Чемпионат.comиещё 2

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы организации, сообщает пресс-служба ФИДЕ. Российский функционер поборется за пост президента ФИДЕ.

Дворкович зарегистрирован на выборах ФИДЕ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо Дворковича, на пост президента ФИДЕ претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

Если Дворкович одержит победу на выборах, то вице-президентом ФИДЕ станет индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд.

Выборы президента организации будут проходить 7 августа 2022 года. Они пройдут на Генассамблее ФИДЕ в Ченнаи (Индия). Все члены федерации, представленные в генассамблее, будут иметь один голос.

Дворкович является главой ФИДЕ с 2018 года.

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