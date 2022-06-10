Дворкович зарегистрирован на выборах ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы организации, сообщает пресс-служба ФИДЕ. Российский функционер поборется за пост президента ФИДЕ.

Выборы президента организации будут проходить 7 августа 2022 года. Они пройдут на Генассамблее ФИДЕ в Ченнаи (Индия). Все члены федерации, представленные в генассамблее, будут иметь один голос.