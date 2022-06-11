Федерация шахмат РФ поднимет вопрос о честности санкций на ассамблее FIDE

— Хочу поблагодарить наблюдательный совет ФШР, который доверил мне эту миссию. На ассамблее состоятся выборы президента FIDE на ближайшие четыре года. В декабре прошлого года набсовет единогласно поддержал кандидатуру действующего президента FIDE Аркадия Дворковича, который много лет является локомотивом российских и мировых шахмат.

Выборы будут напряженными: в них участвуют четыре кандидата. Это редкость для шахматного мира. Надеюсь, что делегаты по достоинству оценят результат первых четырех лет работы команды Дворковича и поверят в ее потенциал на следующие четыре года.

Еще один вопрос, который планирую поднять на ассамблее — это справедливость и обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам. Считаю, что этот важный вопрос должен решаться в открытой дискуссии. Как многолетний тренер юношеской сборной России знаю, насколько санкции могут быть чувствительны и для роста юных спортсменов, и для профессионалов, и особенно — для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды. Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса, — приводит слова Кобалии сайт ФШР.