«Себя опозорили». Скандал с российским шахматистом в Мадриде

В Мадриде должны были сыграть двое россиян, но Сергей Карякин получил дисквалификацию от ФИДЕ.

Фото: FIDE.COM FIDE.COM

С 16 июня по 6 июля в Мадриде пройдёт шахматный турнир претендентов – 2022, победитель которого сыграет матч за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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В турнире должны были сыграть два российских шахматиста, но будет лишь один. Сергей Карякин был отстранён от соревнований Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) из-за политических высказываний.

Наказали за письмо

Сергей Карякин заслужил одну из восьми квот на турнир претендентов – 2022, добравшись до финала Кубка мира – 2021. И если бы не геополитические события, развернувшиеся в начале года, наверняка сыграл бы в Мадриде.

Однако в конце февраля Карякин выразил свою политическую позицию и поддержал действия российских властей, объявивших о начале спецоперации на Украине. Открытое письмо уроженец Крыма опубликовал в соцсетях.

Комиссия по этике ФИДЕ отреагировала на действия Карякина и уже в марте объявила об отстранении россиянина от турниров, проводимых под эгидой организации, на шесть месяцев. Соответственно, россиянин лишился возможности сыграть на турнире претендентов – 2022.

Сергей подавал апелляцию на решение о своей дисквалификации, но Апелляционная палата Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине её отклонила.

Место российского гроссмейстера занял шахматист, занимающий наиболее высокий рейтинг ФИДЕ на 1 мая 2022 года – китаец Динь Лижэнь.

«Они опозорили не меня, а себя»

Карякина признали виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики ФИДЕ. Согласно этой статье, «дисциплинарные меры принимаются в случаях, когда игра в шахматы, ФИДЕ или её федерация предстают в неблагоприятном свете, и тем самым это наносит ущерб их репутации». По сообщению ФИДЕ на официальном сайте организации, высказывание россиянина в поддержку российских властей вызвало большое количество критики в соцсетях.

Сам Сергей Карякин, безусловно, был недоволен отстранением.

«Я расстроен. Вы поймите, это же не просто отстранение на шесть месяцев, всё было спланировано. Идея была в том, чтобы я не сыграл в турнире претендентов и чтобы лишить меня возможного выхода на матч с Магнусом Карлсеном. Не знаю, буду ли возвращаться через полгода на турниры под эгидой ФИДЕ. Они же опозорили не меня, а себя. Я просто не помню подобного прецедента, чтобы шахматиста принципиально не пустили. Это позор».

В шахматном мире мнения об отстранении Карякина разделились. Были и те, кто поддержал Сергея, и те, кто выразил согласие с действиями ФИДЕ.

При этом, например, действующий чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен ФИДЕ не поддержал: