Менеджер Карякина признал бессмысленность борьбы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию, так как смысла в этом нет — вердикт понятен заранее, заявил «Матч ТВ» менеджер шахматиста Кирилл Зангалис.

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Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Карякин ещё не подал иск в CAS на свою шестимесячную дисквалификацию и, вероятно, не будет этого делать. Россиянин хотел добиться отмены дисквалификации, чтобы выступить на турнире претендентов, но соревнования стартуют в Мадриде уже 16 июня.

— Действительно ли Карякин не будет подавать апелляцию в CAS?