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2 часа назад

«Карякин отказался оспаривать отстранение в CAS. В этом нет смысла, результат будет один» — менеджер шахматиста

Матч ТВиещё 2

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию, так как смысла в этом нет — вердикт понятен заранее, заявил «Матч ТВ» менеджер шахматиста Кирилл Зангалис.

Менеджер Карякина признал бессмысленность борьбы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Карякин ещё не подал иск в CAS на свою шестимесячную дисквалификацию и, вероятно, не будет этого делать. Россиянин хотел добиться отмены дисквалификации, чтобы выступить на турнире претендентов, но соревнования стартуют в Мадриде уже 16 июня.

— Действительно ли Карякин не будет подавать апелляцию в CAS?

— Да, подавать апелляцию бессмысленно, все равно результат будет один. Это будет только тратой времени и денег, а смысла никакого нет, — сказал Зангалис «Матч ТВ».

Шахматы,Кирилл Зангалис,Сергей Карякин,
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