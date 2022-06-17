Ян Непомнящий начал турнир претендентов с победы над Дин Лиженем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первом туре турнира претендентов обыграл рейтинг-фаворита Дин Лиженя. Партия завершилась на 32-м ходу. Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сражался до последнего, но всё же сдался, чтобы не получить мат.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Остальные партии первого тура ещё продолжаются. В них встречаются:

Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт

Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа

Турнир претендентов — 2022 по шахматам стартовал в Мадриде (Испания) сегодня, 17 июня. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.