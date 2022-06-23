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1 час назад

Ян Непомнящий одержал третью победу на Турнире претендентов — 2022

Чемпионат.comиещё 4

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал третью победу на Турнире претендентов — 2022. В партии шестого тура Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение поляку Ян-Кшиштофу Дуде.

Непомнящий одержал очередную победу на Турнире претендентов
Фото:  FIDE.COM FIDE.COM

Партия получилась на редкость интересной. В ходе встречи россиянин был ближе к победе, но едва не упустил её, сделав ошибочный ход. В итоге Ян снова, как и накануне, спас партию, но сегодня уже довёл её до убедительной победы. Для Непомнящего это уже третья выигранная партия в шести турах Турнира претендентов — 2022. Ранее он обыграл китайца Дин Лижэня и представителя Франции Алирезу Фируджу. Россиянин набрал 4,5 очка в шести турах и продолжает сохранять единоличное лидерство.

Партии Теймур РаджабовРихард Раппорт и Хикару НакамураДин Лижэнь завершились вничью. Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана продолжают играть.

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