Непомнящий одержал очередную победу на Турнире претендентов

Партия получилась на редкость интересной. В ходе встречи россиянин был ближе к победе, но едва не упустил её, сделав ошибочный ход. В итоге Ян снова, как и накануне, спас партию, но сегодня уже довёл её до убедительной победы. Для Непомнящего это уже третья выигранная партия в шести турах Турнира претендентов — 2022. Ранее он обыграл китайца Дин Лижэня и представителя Франции Алирезу Фируджу. Россиянин набрал 4,5 очка в шести турах и продолжает сохранять единоличное лидерство.