Карпов назвал слабое место Яна Непомнящего

«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Магнуса Карлсена.



А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то в шахматной серии он может бороться. Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место», – рассказал Карпов.