Тренер Непомнящего похвалил своего подопечного

«За прошлый год мы провели очень большую работу над шахматами. Тут речь не только про дебютные наработки, которых действительно очень много, но и в целом про изучение разного типа позиций. Он улучшил многие элементы своей игры, и это приносит свои плоды.



Результат очень хороший. Особенно важно, что игра здравая. Когда нужно, Ян играет на победу, когда нужно – грамотно защищается. Задел большой, но надо сохранять концентрацию до окончания турнира. Все самое сложное впереди.



Даже те шахматисты, у которых игра в первом круге не заладилась, сейчас начинают прибавлять. Например, Теймур Раджабов и Алиреза Фиружа выиграли свои партии в девятом туре. У второго круга свои законы. У кого-то кончаются силы, у кого-то открывается второе дыхание. Так что нужно проводить и вторую часть на пределе своих сил», – сказал Поткин.