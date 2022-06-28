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1 час назад

Тренер Непомнящего: «Ян улучшил многие элементы своей игры, и это приносит плоды. Но все самое сложное впереди»

Sports.ru

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о турнире претендентов, который проходит в Мадриде.

Тренер Непомнящего похвалил своего подопечного
Фото: Sports.ruSports.ru

По итогам девяти туров Непомнящий возглавляет таблицу, набрав 6,5 очков.

«За прошлый год мы провели очень большую работу над шахматами. Тут речь не только про дебютные наработки, которых действительно очень много, но и в целом про изучение разного типа позиций. Он улучшил многие элементы своей игры, и это приносит свои плоды.

Результат очень хороший. Особенно важно, что игра здравая. Когда нужно, Ян играет на победу, когда нужно – грамотно защищается. Задел большой, но надо сохранять концентрацию до окончания турнира. Все самое сложное впереди.

Даже те шахматисты, у которых игра в первом круге не заладилась, сейчас начинают прибавлять. Например, Теймур Раджабов и Алиреза Фиружа выиграли свои партии в девятом туре. У второго круга свои законы. У кого-то кончаются силы, у кого-то открывается второе дыхание. Так что нужно проводить и вторую часть на пределе своих сил», – сказал Поткин.

Шахматы,Теймур Раджабов,Владимир Поткин,Ян Непомнящий,
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