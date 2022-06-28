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1 час назад

«После ничьей с Каруаной у Непомнящего есть все шансы сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира» — Жуков

Матч ТВ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий добился важного результата в партии 9-го тура турнира претендентов против американца Фабиано Каруаны, теперь у него все шансы на то, чтобы сыграть против норвежца Магнуса Карлсена за звание чемпиона мира, заявил «Матч ТВ» вице-президент Федерации шахмат России Александр Жуков.

"У Непомнящего есть все шансы сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Непомнящий играл черными фигурами и по ходу партии имел худшую позицию, но затем сумел навязать борьбу, а Каруана утратил преимущество.

— Эта ничья в пользу Яна, он играл черными. Каруана, по сути, единственный соперник в турнире, и Ян сохранил отрыв в одно очко, поэтому важно было удержать ничью. Теперь у нашего шахматиста все шансы на первое место, — сказал Жуков «Матч ТВ».

— Думаю, что никаких ограничений не будет, Ян сыграет с Карлсеном за шахматную корону. Маловероятно, что это произойдет в России, но все может быть, — добавил собеседник.

После девяти матчей на турнире в Мадриде Непомнящий единолично возглавляет таблицу с 6,5 очка, у Каруаны, который идет вторым — 5,5 очка.

Во вторник на турнире запланирован день отдыха. 29 июня Непомнящий сыграет белыми с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

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