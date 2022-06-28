Вице-президент Федерации шахмат Москвы рассказал о шансах Непомнящего

"Впереди еще пять туров, и у Яна все очень легко пока получается, хотя это только внешнее впечатление. Что касается Каруаны, то он пенять может только сам на себя: если в первом круге не хватило решительности, то сейчас просто сдали нервы, он допустил грубый зевок, и мечты о победе на турнире претендентов может оставить на следующий раз. Если бы немного по-другому события развивались, то можно было бы говорить, что есть интрига, но так как никто не показывает даже среднего уровня форму, то мне кажется, что турнир завершится победой Яна", - добавил собеседник агентства.