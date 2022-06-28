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1 час назад

Смагин считает, что турнир претендентов закончится победой шахматиста Непомнящего

ТАСС

Турнир претендентов должен завершиться победой российского шахматиста Яна Непомнящего, так как соперники не показывают своей лучшей игры. Такое мнение ТАСС во вторник высказал вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы рассказал о шансах Непомнящего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник Непомнящий черными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Непомнящий лидирует в турнирной таблице, набрав 6,5 очка. Вслед за ним идут Каруана (5,5 очка), Хикару Накамура и Дин Лижэнь (по 4,5), Рихард Раппорт, Алиреза Фируджа и Теймур Раджабов (по 4), Ян-Кшиштоф Дуда (3). В десятом туре россиянин в среду белыми фигурами сыграет с Раджабовым.

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"Ян прошел через очень тяжелую позицию, но уже не в первый раз на этом турнире он проскакивает мимо неприятных для себя моментов. Главное - спортивный результат, а он налицо. Ничья с главным конкурентом, сохранил отрыв в одно очко - это колоссальный задел для победы на турнире, трудно представить себе, что Ян потеряет свое лидерство, хотя все может быть", - сказал Смагин.

"Впереди еще пять туров, и у Яна все очень легко пока получается, хотя это только внешнее впечатление. Что касается Каруаны, то он пенять может только сам на себя: если в первом круге не хватило решительности, то сейчас просто сдали нервы, он допустил грубый зевок, и мечты о победе на турнире претендентов может оставить на следующий раз. Если бы немного по-другому события развивались, то можно было бы говорить, что есть интрига, но так как никто не показывает даже среднего уровня форму, то мне кажется, что турнир завершится победой Яна", - добавил собеседник агентства.

Непомнящему 31 год, он занимает седьмое место в рейтинге FIDE. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

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