Вице-президент Федерации шахмат Москвы рассказал о шансах Непомнящего

Турнир претендентов должен завершиться победой российского шахматиста Яна Непомнящего, так как соперники не показывают своей лучшей игры. Такое мнение ТАСС во вторник высказал вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин.
В понедельник Непомнящий черными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Непомнящий лидирует в турнирной таблице, набрав 6,5 очка. Вслед за ним идут Каруана (5,5 очка), Хикару Накамура и Дин Лижэнь (по 4,5), Рихард Раппорт, Алиреза Фируджа и Теймур Раджабов (по 4), Ян-Кшиштоф Дуда (3). В десятом туре россиянин в среду белыми фигурами сыграет с Раджабовым.
"Ян прошел через очень тяжелую позицию, но уже не в первый раз на этом турнире он проскакивает мимо неприятных для себя моментов. Главное - спортивный результат, а он налицо. Ничья с главным конкурентом, сохранил отрыв в одно очко - это колоссальный задел для победы на турнире, трудно представить себе, что Ян потеряет свое лидерство, хотя все может быть", - сказал Смагин.
"Впереди еще пять туров, и у Яна все очень легко пока получается, хотя это только внешнее впечатление. Что касается Каруаны, то он пенять может только сам на себя: если в первом круге не хватило решительности, то сейчас просто сдали нервы, он допустил грубый зевок, и мечты о победе на турнире претендентов может оставить на следующий раз. Если бы немного по-другому события развивались, то можно было бы говорить, что есть интрига, но так как никто не показывает даже среднего уровня форму, то мне кажется, что турнир завершится победой Яна", - добавил собеседник агентства.
Непомнящему 31 год, он занимает седьмое место в рейтинге FIDE. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.
Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.