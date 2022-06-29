Ян Непомнящий: если не проигрываешь, значит, всё идет хорошо

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после ничьей в партии 10-го тура Турнира претендентов – 2022 с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым вспомнил предыдущий аналогичный турнир и сказанные тогда слова.

Предыдущий турнир претендентов был прерван в 2020 году пандемией коронавируса и завершился уже в апреле 2021 года досрочной победой Непомнящего. В состоявшемся в том же году матче за мировую шахматную корону Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 7,5:3,5.

«Как я сказал два года назад, очень важно стараться не проигрывать. Если не проигрываешь, значит, всё идет хорошо», — сказал Непомнящий в интервью после ничьей с Раджабовым.