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20 часов назад

Ян Непомнящий: если не проигрываешь, значит, всё идет хорошо

Чемпионат.comиещё 9

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после ничьей в партии 10-го тура Турнира претендентов – 2022 с представителем Азербайджана Теймуром Раджабовым вспомнил предыдущий аналогичный турнир и сказанные тогда слова.

Ян Непомнящий: если не проигрываешь, значит, всё идет хорошо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Предыдущий турнир претендентов был прерван в 2020 году пандемией коронавируса и завершился уже в апреле 2021 года досрочной победой Непомнящего. В состоявшемся в том же году матче за мировую шахматную корону Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счётом 7,5:3,5.

«Как я сказал два года назад, очень важно стараться не проигрывать. Если не проигрываешь, значит, всё идет хорошо», — сказал Непомнящий в интервью после ничьей с Раджабовым.

За 10 туров Непомнящий набрал семь очков и вне зависимости от исхода остальных партий тура сохранит единоличное лидерство на Турнире претендентов — 2022. Ближайший преследователь россиянина американец Фабиано Каруана после девяти туров отставал от Непомнящего на одно очко, и сегодня чёрными фигурами играет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Шахматы,Ян Непомнящий,
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