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1 час назад

Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на шахматном Турнире претендентов — 2022

Чемпионат.com

В Мадриде завершилась партия 10-го тура шахматного Турнира претендентов — 2022. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Гроссмейстеры разошлись миром после 37-го хода.

Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым на Турнире претендентов — 2022
Фото: FIDE.COMFIDE.COM

Напомним, в первом круге партия Раджабова и Непомнящего также завершилась ничьей. Вообще, за девять предыдущих туров Раджабов шесть раз сыграл вничью, дважды проиграл и один раз выиграл партию.

Теперь в активе Непомнящего семь очков, и он вне зависимости от исхода остальных партий 10-го тура сохранит единоличное лидерство в турнире претендентов — 2022. Ближайший преследователь россиянина американец Фабиано Каруана после девяти туров отставал от Непомнящего на одно очко, и сегодня чёрными фигурами играет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Шахматы,Ян Непомнящий,
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