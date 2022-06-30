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1 час назад

Непомнящий во второй раз обыграл Фируджу на Турнире претендентов — 2022

Чемпионат.comиещё 3

В Мадриде (Испания) завершились несколько партий 11-го тура шахматного турнира претендентов — 2022.

Непомнящий обыграл Фируджу на Турнире претендентов — 2022
Фото: FIDE.COMFIDE.COM

В центральном матче дня лидер соревнований российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами играл с представителем Франции Алирезой Фируджей. Поначалу партия была равной, но один из ходов Непомнящего заставил его оппонента надолго задуматься и серьёзно ошибиться. Россиянин получил существенное преимущество и не упустил его, одержав уже пятую победу на турнире.

Ранее Непомнящий и Фируджа уже встречались в четвёртом туре, тогда российский шахматист играл белыми и буквально разгромил соперника.

После 11 туров в активе Непомнящего уже восемь очков. Ян сохранил единоличное лидерство, но удалось ли россиянину увеличить преимущество над преследователями, станет известно позднее. Партии с их участием продолжаются.

Пока завершили партию 11-го тура только поляк Ян-Кшиштоф Дуда и азербайджанец Теймур Раджабов. Они сыграли вничью.

Шахматы,Теймур Раджабов,Ян Непомнящий,
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