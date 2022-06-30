Непомнящий увеличивает отрыв

Мощный рывок Яна Непомнящего на экваторе турнира претендентов за шахматную корону в Мадриде явно деморализовал его ближайших преследователей. Совершив отрыв от конкурентов, российский гроссмейстер играет вничью вот уже вторую партию, но отрыв от других участников погони за птицей удачи только увеличивается.

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В 9-м туре Ян осадил амбиции главного своего преследователя - американца Фабиано Каруаны. Партия, в которой россиянин играл черными, завершилась вничью после 40-го хода.

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В 10-м туре Непомнящий заключил мир с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. И при этом на руку россиянину сыграл тезка - поляк Ян-Кшиштоф Дуда, заставивший капитулировать Каруану. И теперь американец итальянского происхождения оказался в компании других более или менее удачливых преследователей - китайца Дин Лижэня и Хикару Накамуры из США. У всех - по 5,5 очка. У Непомнящего - 7 баллов.

Полтора очка за четыре тура до окончания соревнования - серьезный гандикап. И если Непомнящий аккуратно пройдет оставшуюся дистанцию - это может гарантировать ему как минимум дележ первого места.

Напомним, что победитель турнира претендентов получит право на матч за шахматную корону с действующим обладателем чемпионского титула Магнусом Карлсеном. В предыдущем розыгрыше титула именно Непомнящий сражался с венценосным норвежцем, но проиграл. Надеемся, что российский гроссмейстер получит право на вторую попытку свергнуть Карлсена.

Впрочем, на этом турнире претендентов могут оказаться «призовыми» обе первые позиции. Ведь Магнус Карлсен всё чаще говорит о том, что не хочет защищать титул. Тогда матч за шахматную корону проведут между двумя победителями соревнования в Мадриде.

ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Турнир претендентов. Мадрид (Испания)