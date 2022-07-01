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45 минут назад

Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на шахматном турнире претендентов

ТАССиещё 1

ТАСС, 1 июля. Россиянин Ян Непомнящий в пятницу сыграл вничью белыми фигурами с представителем США Хикару Накамурой в 12-м туре шахматного турнира претендентов. Соревнования проходят в Мадриде.

Непомнящий сыграл вничью с Накамурой
Фото: FIDEFIDE

Игра завершилась после 14 ходов. Непомнящий набрал 8,5 очка и лидирует в турнирной таблице. В 13-м туре россиянин в воскресенье белыми фигурами сыграет с венгром Рихардом Раппортом.

Непомнящему 31 год, он занимает седьмое место в рейтинге FIDE. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

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