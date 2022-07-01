Непомнящий сыграл вничью с Накамурой

Игра завершилась после 14 ходов. Непомнящий набрал 8,5 очка и лидирует в турнирной таблице. В 13-м туре россиянин в воскресенье белыми фигурами сыграет с венгром Рихардом Раппортом .

Непомнящему 31 год, он занимает седьмое место в рейтинге FIDE. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.