Непомнящий назвал самые трудные партии на турнире претендентов

«Самые трудные партии — когда играешь с сильным конкурентом, который белыми фигурами пытается тебя обыграть, догнать. В меньшей степени партия с Хикару, хотя там была очень тяжёлая позиция. В большей степени партия с Фабиано, поскольку у него была интересная заготовка. Там пришлось очень тяжело работать с доской. Всё закончилось хорошо, но могло закончиться иначе», — рассказал Непомнящий в интервью YouTube-каналу ChessComRu.