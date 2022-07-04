Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Ян Непомнящий назвал самые трудные партии на турнире претендентов

Чемпионат.comиещё 2

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов за тур до его окончания, рассказал, какие партии были для него самыми трудными. Он выделил партии чёрными фигурами с Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной.

Непомнящий назвал самые трудные партии на турнире претендентов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Самые трудные партии — когда играешь с сильным конкурентом, который белыми фигурами пытается тебя обыграть, догнать. В меньшей степени партия с Хикару, хотя там была очень тяжёлая позиция. В большей степени партия с Фабиано, поскольку у него была интересная заготовка. Там пришлось очень тяжело работать с доской. Всё закончилось хорошо, но могло закончиться иначе», — рассказал Непомнящий в интервью YouTube-каналу ChessComRu.

Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.

Шахматы,Хикару Накамура,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители