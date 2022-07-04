Стал известен возможный соперник Непомнящего в матче за шахматную корону

Китайский шахматист Дин Лижэнь занял второе место по итогам Турнира претендентов - 2022 в Мадриде. В заключительном туре Лижэнь белыми фигурами обыграл представителя США Хикару Накамурой, набрав в итоге восемь очков.

Фото: Kamran Jebreili/AP Kamran Jebreili/AP

Победителем турнира досрочно стал Ян Непомнящий. Россиянин обеспечил себе право участия в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В случае отказа Карлсена соперником Непомнящего станет Дин Лижэнь. Норвежец ранее заявил, что хочет сыграть за мировую шахматную корону только с французом Алирезой Фирузджой.

Непомнящий — вице-чемпион мира — 2021, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России, победитель турнира претендентов по шахматам — 2020/2021.