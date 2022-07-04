Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Стал известен возможный соперник Непомнящего в матче за шахматную корону

Газета.Ruиещё 5

Китайский шахматист Дин Лижэнь занял второе место по итогам Турнира претендентов - 2022 в Мадриде. В заключительном туре Лижэнь белыми фигурами обыграл представителя США Хикару Накамурой, набрав в итоге восемь очков.

Стал известен возможный соперник Непомнящего в матче за шахматную корону
Фото: Kamran Jebreili/APKamran Jebreili/AP

Победителем турнира досрочно стал Ян Непомнящий. Россиянин обеспечил себе право участия в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В случае отказа Карлсена соперником Непомнящего станет Дин Лижэнь. Норвежец ранее заявил, что хочет сыграть за мировую шахматную корону только с французом Алирезой Фирузджой.

Непомнящий — вице-чемпион мира — 2021, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России, победитель турнира претендентов по шахматам — 2020/2021.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий разошелся миром с поляком Яном-Криштофом Дудой в последнем туре Турнира претендентов. Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 48-м ходу.

Шахматы,Дин Лижэнь,Хикару Накамура,Ян Непомнящий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители