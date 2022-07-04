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53 минуты назад

Гендиректор ФИДЕ: «Решения о матче Непомнящего и Карлсена нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни»

Sports.ruиещё 1

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский сообщил, что организация пока не приняла никакого решения о будущем матче за шахматную корону.

Гендиректор ФИДЕ прокомментировал возможность встречи Карлсена и Непомнящего
Фото: Sports.ruSports.ru

В матче должны встретиться норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, который выиграл турнир претендентов. Однако Карлсен ранее заявлял, что может отказаться от защиты титула.

3 июля Карлсен и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович встретились в Мадриде, где обсудили возможные изменения в формате матча за первенство мира.

«Встреча была, я в ней также принимал участие, но детали комментировать не могу. Обстановка была очень конструктивная. Магнус высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону.

Но финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни. ФИДЕ продолжит внутренние консультации», – рассказал Сутовский.

Шахматы,Эмиль Сутовский,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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