Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что норвежский шахматист Магнус Карлсен боится играть в матче за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

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Карлсен заявлял, что может отказаться от матча еще до турнира претендентов, который выиграл Непомнящий.

«Может, мне сыграть вместо Карлсена? Он не то чтобы не хочет, может, боится просто.

У меня особое отношение к мерзким норвежцам. Не лез бы в политику, играл бы спокойно в шахматы.