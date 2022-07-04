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1 час назад

Тихонов о возможном отказе Карлсена от матча за шахматную корону: «У меня особое отношение к мерзким норвежцам. Не лез бы в политику, играл бы спокойно в шахматы»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что норвежский шахматист Магнус Карлсен боится играть в матче за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

"У меня особое отношение к мерзким норвежцам"
Фото: Sports.ruSports.ru

Карлсен заявлял, что может отказаться от матча еще до турнира претендентов, который выиграл Непомнящий.

«Может, мне сыграть вместо Карлсена? Он не то чтобы не хочет, может, боится просто.

У меня особое отношение к мерзким норвежцам. Не лез бы в политику, играл бы спокойно в шахматы.

Не хочет играть, ну и ладно. Непомнящий знает себе цену, а то мы все время ищем какие-то причины», – рассказал Тихонов.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Александр Тихонов,
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