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1 час назад

«Ян — молодец, оставил неудачи позади и очень вырос психологически» — вице-президент Федерации шахмат России

Матч ТВ

Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего в турнире претендентов.

«Ян — молодец» — вице-президент Федерации шахмат России
Фото: FIDEFIDE

Непомнящий стал победителем турнира, набрав 9,5 очка. Россиянин теперь должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. В декабре прошлого года Непомнящий в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу.

— Хочу искренне поздравить Яна. Первым в истории победить на турнире претендентов два раза кряду — это дорогого стоит. Особенно после столь чувствительного проигрыша в Дубае.
Но побед без поражений не бывает. Ян — молодец, он оставил неудачи позади, очень вырос психологически. Та уверенность и яркая игра, которую он показал на длинной дистанции турнира против лучших гроссмейстеров планеты, — результат большой работы над собой.

Впереди новая, решающая глава противостояния Непомнящий — Карлсен. И у меня есть предчувствие, что развязка этой книги может удивить всех любителей шахмат на планете, — сказал Гурьев «Матч ТВ».

Шахматы,Ян Непомнящий,Андрей Гурьев,
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