«Ян — молодец» — вице-президент Федерации шахмат России

— Хочу искренне поздравить Яна. Первым в истории победить на турнире претендентов два раза кряду — это дорогого стоит. Особенно после столь чувствительного проигрыша в Дубае.

Но побед без поражений не бывает. Ян — молодец, он оставил неудачи позади, очень вырос психологически. Та уверенность и яркая игра, которую он показал на длинной дистанции турнира против лучших гроссмейстеров планеты, — результат большой работы над собой.