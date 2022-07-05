«Ян — молодец» — вице-президент Федерации шахмат России

Вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего в турнире претендентов.
Непомнящий стал победителем турнира, набрав 9,5 очка. Россиянин теперь должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. В декабре прошлого года Непомнящий в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу.
— Хочу искренне поздравить Яна. Первым в истории победить на турнире претендентов два раза кряду — это дорогого стоит. Особенно после столь чувствительного проигрыша в Дубае.
Но побед без поражений не бывает. Ян — молодец, он оставил неудачи позади, очень вырос психологически. Та уверенность и яркая игра, которую он показал на длинной дистанции турнира против лучших гроссмейстеров планеты, — результат большой работы над собой.
Впереди новая, решающая глава противостояния Непомнящий — Карлсен. И у меня есть предчувствие, что развязка этой книги может удивить всех любителей шахмат на планете, — сказал Гурьев «Матч ТВ».