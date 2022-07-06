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52 минуты назад

Карякин рассказал, почему перестал общаться с Непомнящим

Матч ТВ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что перестал общаться с соотечественником Яном Непомнящим, который подписал письмо против спецоперации на Украине.

Карякин рассказал, почему перестал общаться с Непомнящим
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Непомнящий в начале июля досрочно выиграл турнир претендентов и получил право сыграть в матче за шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсенем.

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— В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. В числе основных «подписантов» известные гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александра Костенюк (бывший член ЕР (партии «Единая Россия» — прим. ред.), Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко, Александр Халифман и Даниил Дубов, который никогда не скрывал своих антироссийских взглядов, — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Шахматист отметил, что свои подписи под письмом также поставили некоторые действующие тренеры сборных команд России и функционеры Федерации шахмат России (ФШР), в том числе исполнительный директор организации Марк Глуховский.

— Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно — «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас ещё и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!

Господин исполнительный директор долгие годы (ещё с Крыма 2014-го) не скрывает свои антигосударственные взгляды, а также откровенно тормозит развитие шахмат в России (про это когда-нибудь напишу отдельный пост). Отдельно отмечу, что президент ФШР Андрей Филатов письмо НЕ подписывал и, вероятно, о его существовании до публикации даже и не знал. Что, впрочем, не снимает с него ответственности за подбор кадров.

Но вернёмся к Непомнящему. Подпись этого письма стала для него настоящей путевкой на западные соревнования! Он добился чего хотел и получил возможность участвовать в каспаровской серии «Гранд Чесс Тур», где Каспаров сам подчеркнул, что Ян играет только потому, что подписал это письмо. «Российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях, только если подпишут заявления с осуждением ****», — заявил Гарри Каспаров.

К тому же одним лишь письмом Ян не ограничился. Вот что он написал в соцсетях: «Сообщают, что в Гомеле проходят переговоры. Дай бог, чтобы их результатом стало перемирие. Боюсь, плата за безумие последних дней будет невообразима и непомерна. По карману ли теперь нам наше будущее?»

Впрочем, слишком принципиальным Ян не стал и деньги российских компаний, в том числе и попавших под западные санкции, выделявшихся ему на подготовку к матчу с Карлсеном, возвращать не стал. От себя добавлю, что наше общение с Яном закончилось само собой после начала спецоперации, — добавил Карякин.

Шахматы,Андрей Есипенко,Александр Халифман,Марк Глуховский,Кирилл Алексеенко,Даниил Дубов,Ян Непомнящий,Петр Свидлер,Гарри Каспаров,Александра Костенюк,Андрей Филатов,Сергей Карякин,Единая Россия,
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