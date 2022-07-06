Карякин заявил, что Федерацией шахмат России управляют из Израиля

«В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно — «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас еще и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!», — написал Карякин.