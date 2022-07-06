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1 час назад

Гроссмейстер Карякин заявил, что Федерацией шахмат России управляют из Израиля

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале заявил, что исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский продолжает руководить деятельностью организации из Израиля после письма против спецоперации.

Карякин заявил, что Федерацией шахмат России управляют из Израиля
Фото: Газета.руГазета.ру

«В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно — «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас еще и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!», — написал Карякин.

Напомним, Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.

Россия также лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа.

Марк Глуховский,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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