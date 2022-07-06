Карякин заявил, что Федерацией шахмат России управляют из Израиля

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале заявил, что исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский продолжает руководить деятельностью организации из Израиля после письма против спецоперации.
«В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно — «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас еще и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!», — написал Карякин.
Напомним, Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.
Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.
Россия также лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа.