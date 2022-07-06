Карякин обратился с призывом к Федерации шахмат России

ТАСС, 6 июля. Федерации шахмат России (ФШР) следует поддержать своих спортсменов с помощью проведения крупных турниров на территории страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал гроссмейстер Сергей Карякин.
"Надеюсь, что федерация наконец-то начнет проводить крупные турниры внутри страны, поддержав тем самым своих спортсменов, - написал Карякин. - Пока же этого не происходит, некоторые наши игроки переехали на постоянное место жительства в другие страны и не видят смысла возвращаться обратно".
По мнению гроссмейстера, российские шахматы в настоящее время пребывают в упадке, несмотря на победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Карякин считает, что это стало следствием неэффективной работы некоторых функционеров в Федерации шахмат России.
В своем письме он призвал президента ФШР Андрея Филатова изменить ситуацию, сменив команду перед предстоящими выборами главы организации в декабре. "Думаю, что президенту ФШР Андрею Филатову надо определиться со своей позицией. Срок его полномочий истек уже в феврале, а выборы почему-то назначены на декабрь, но суть даже не в этом. Я считаю, что если он хочет войти в историю российских шахмат как человек, много для них сделавший, ему нужно сменить свою команду на тех, кто действительно любит шахматы и любит свою страну", - добавил Карякин.
16 марта Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом FIDE.