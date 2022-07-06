Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Карякин призвал Федерацию шахмат России организовать крупные турниры на территории страны

ТАСС

ТАСС, 6 июля. Федерации шахмат России (ФШР) следует поддержать своих спортсменов с помощью проведения крупных турниров на территории страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

Карякин обратился с призывом к Федерации шахмат России
Фото: ТАССТАСС

"Надеюсь, что федерация наконец-то начнет проводить крупные турниры внутри страны, поддержав тем самым своих спортсменов, - написал Карякин. - Пока же этого не происходит, некоторые наши игроки переехали на постоянное место жительства в другие страны и не видят смысла возвращаться обратно".

По мнению гроссмейстера, российские шахматы в настоящее время пребывают в упадке, несмотря на победу Яна Непомнящего в турнире претендентов. Карякин считает, что это стало следствием неэффективной работы некоторых функционеров в Федерации шахмат России.

В своем письме он призвал президента ФШР Андрея Филатова изменить ситуацию, сменив команду перед предстоящими выборами главы организации в декабре. "Думаю, что президенту ФШР Андрею Филатову надо определиться со своей позицией. Срок его полномочий истек уже в феврале, а выборы почему-то назначены на декабрь, но суть даже не в этом. Я считаю, что если он хочет войти в историю российских шахмат как человек, много для них сделавший, ему нужно сменить свою команду на тех, кто действительно любит шахматы и любит свою страну", - добавил Карякин.

16 марта Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом FIDE.

Шахматы,Ян Непомнящий,Андрей Филатов,Сергей Карякин,СБОРНАЯ РОССИИ,ФИДЕ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители