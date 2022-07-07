Карпов согласился со словами Карякина о состоянии российских шахмат

— В целом, я читал его заявление, и его слова близки к истине. О положении дел Сергей сказал правдиво и поднял достаточно правильный вопрос. Он правдиво отразил положении российских шахмат. Я во многом солидарен с ним, — отметил Карпов в интервью «РБК Спорт».