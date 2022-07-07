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33 минуты назад

Карпов согласился со словами Карякина о состоянии российских шахмат

Матч ТВ

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов поддержал мнение гроссмейстера Сергея Карякина о состоянии российских шахмат.

Карпов согласился со словами Карякина о состоянии российских шахмат
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Карякин ранее заявил, что профессиональные шахматы в России сейчас находятся в упадке, несмотря на победу Яна Непомнящего на турнире претендентов.

— В целом, я читал его заявление, и его слова близки к истине. О положении дел Сергей сказал правдиво и поднял достаточно правильный вопрос. Он правдиво отразил положении российских шахмат. Я во многом солидарен с ним, — отметил Карпов в интервью «РБК Спорт».

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов. Российский гроссмейстер набрал девять с половиной очков, чего не удавалось никому в истории проведения турнира в нынешнем формате. В матче за мировую шахматную корону он должен сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Шахматы,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,
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