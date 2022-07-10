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43 минуты назад

Карякин объяснил, для чего хочет создать организацию, альтернативную FIDE

Газета.Ru

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, для чего намерен создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE). Он подчеркнул, что уже давно пришел к такой идее. Также, по словам Карякина, нельзя сравнивать создание новой организации с Профессиональной шахматной ассоциацией (ПША), которая появилась в 1993 году по инициативе Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) и британца Найджела Шорта.

Карякин объяснил свое желание создать альтернативную FIDE организацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что однажды я расскажу более подробно, кто был за создание такой организации, а кто — категорически против. К сожалению, были и такие люди. Я считаю, что сама идея правильная, она должна нести исключительно позитив. Сравнение с ПША? К тому моменту уже прошло много лет после демарша Каспарова. К тому же, идея Каспарова была в том, чтобы посеять хаос, а я хочу просто создать альтернативную полноценную организацию.

В боксе вообще есть несколько основных международных федераций, я не вижу больших проблем. Организация, альтернативная ФИДЕ, будет призвана проводить турниры, она должна быть вне политики и под ее эгидой смогут играть люди самых разных убеждений. Главное — это сделать. Это очень большая работа», — сказал Карякин «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Карякин оценил шансы президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича переизбраться на этот пост.

Шахматы,Найджел Шорт,Гарри Каспаров,Сергей Карякин,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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