Карякин объяснил свое желание создать альтернативную FIDE организацию

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, для чего намерен создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE). Он подчеркнул, что уже давно пришел к такой идее. Также, по словам Карякина, нельзя сравнивать создание новой организации с Профессиональной шахматной ассоциацией (ПША), которая появилась в 1993 году по инициативе Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) и британца Найджела Шорта.

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«Думаю, что однажды я расскажу более подробно, кто был за создание такой организации, а кто — категорически против. К сожалению, были и такие люди. Я считаю, что сама идея правильная, она должна нести исключительно позитив. Сравнение с ПША? К тому моменту уже прошло много лет после демарша Каспарова. К тому же, идея Каспарова была в том, чтобы посеять хаос, а я хочу просто создать альтернативную полноценную организацию.

В боксе вообще есть несколько основных международных федераций, я не вижу больших проблем. Организация, альтернативная ФИДЕ, будет призвана проводить турниры, она должна быть вне политики и под ее эгидой смогут играть люди самых разных убеждений. Главное — это сделать. Это очень большая работа», — сказал Карякин «Газете.Ru».