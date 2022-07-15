Стартовал международный шахматный форум Moscow Open

"Четыре выдающихся шахматиста будут играть в два круга, после чего проведут матч за первое и третье места, думаю, это будет интересно. Очень важно, что великий чемпион Анатолий Карпов иногда играет в шахматы, и его присутствие будет самым примечательным событием. Надеюсь, он наберет какие-то очки, потому что молодые шахматисты могут его "поколотить". Шахматы очень жестокий спорт, не бокс, конечно, но если Карпов решился на такой шаг, значит, он чувствует в себе силы", - сказал Шипов.