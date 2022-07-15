Стартовал международный шахматный форум Moscow Open

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Церемония открытия международного шахматного форума Moscow Open пройдет в Москве в четверг. Мероприятие состоится во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Москва принимает форум в 18-й раз. Ранее он проходил в Российском государственном социальном университете. Организаторы мероприятия подготовили обширную развлекательную программу для любителей шахмат. Желающие смогут проверить свои силы в партиях с роботом-шахматистом, играющим одновременно на трех досках, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.
Также в рамках форума пройдет всероссийский судейский фестиваль и круглый стол по теме "Интеграция шахматной культуры и спорта в системе образования РФ". Главной частью мероприятия станут турниры.
Турниры на Moscow Open
В рамках форума пройдут турниры четырех категорий (A, B, C и D). В турнире категории A примут участие спортсмены, у которых рейтинг Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1 800 единиц, в категории B будут соревноваться шахматисты с рейтингом не ниже 1 700. Турниры категории C делят участников на несколько возрастных категорий: мальчики и девочки до 9 лет, мальчики и девочки до 11 лет, мальчики и девочки до 13 лет и юноши и девушки до 15 лет.
Самым сильным по уровню игроков станет турнир категории D, который организаторы назвали "Турниром звезд". В нем примут участие 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин, четырехкратный победитель командного чемпионата мира Александр Грищук и трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Морозевич.
Своими ожиданиями от турнира с ТАСС поделился международный гроссмейстер Сергей Шипов - официальный комментатор соревнований.
"Четыре выдающихся шахматиста будут играть в два круга, после чего проведут матч за первое и третье места, думаю, это будет интересно. Очень важно, что великий чемпион Анатолий Карпов иногда играет в шахматы, и его присутствие будет самым примечательным событием. Надеюсь, он наберет какие-то очки, потому что молодые шахматисты могут его "поколотить". Шахматы очень жестокий спорт, не бокс, конечно, но если Карпов решился на такой шаг, значит, он чувствует в себе силы", - сказал Шипов.
"Второй примечательный момент - это участие Карякина, потому что он после дисквалификации остался без турниров и ему надо поддерживать свои навыки. На турнире также будет и Александр Морозевич, некогда один из сильнейших шахматистов мира, сейчас перешел на тренерскую деятельность, но надеюсь, он себя покажет. Фаворитом турнира является Александр Грищук, и на него остальные будут равняться. Партии будут проходить с контролем "15+10", будут быстрые шахматы или рапид", - добавил собеседник агентства.
Победители турниров категории A, B и C получат денежные призы. Призовой фонд мужского турнира составляет 3 млн рублей, женского - 1,1 млн, детского - 500 тыс. Moscow Open завершится 20 июля.