Карпов проиграл Грищуку на «Турнире звезд» в рамках шахматного форума Moscow Open 2022
МАТЧ ПЛЮС — 19 июл. Анатолий Карпов проиграл Александру Грищуку в третьем и четвертом туре «Турнира звезд» в рамках шахматного форума Moscow Open 2022, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Сергей Карякин в первой партии победил Александра Морозевича, а вторая завершилась вничью.
Во вторник гроссмейстеры проведут 5-й и 6-й туры. Карякин сыграет две партии с Карповым, а Грищук — с Морозевичем.
Участники турниров A, B и С сыграли в понедельник партии шестого и седьмого тура.
По их результатам на этапе Кубка России среди женщин таблицу возглавляет Баира Кованова, набравшая 6,5 балла. По 5,5 имеют в своем активе Дарья Войт, Ольга Гиря, Маргарита Лысенко и Глафира Усачева.
На этапе Кубка России среди мужчин в группе лидеров четыре человека: Владислав Артемьев, Вадим Звягинцев, Борис Савченко и Полина Шувалова (все — по 6 очков).
В рамках дополнительной спортивной программы состоялись соревнования по решению шахматных задач и этюдов. Тройку лучших составили Александр Радченко, Николай Кабанов и Савва Ветохин.