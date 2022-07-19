Карпов проиграл Грищуку на «Турнире звезд» в рамках шахматного форума Moscow Open 2022

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

МАТЧ ПЛЮС — 19 июл. Анатолий Карпов проиграл Александру Грищуку в третьем и четвертом туре «Турнира звезд» в рамках шахматного форума Moscow Open 2022, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Сергей Карякин в первой партии победил Александра Морозевича, а вторая завершилась вничью.

Во вторник гроссмейстеры проведут 5-й и 6-й туры. Карякин сыграет две партии с Карповым, а Грищук — с Морозевичем.

Участники турниров A, B и С сыграли в понедельник партии шестого и седьмого тура.

По их результатам на этапе Кубка России среди женщин таблицу возглавляет Баира Кованова, набравшая 6,5 балла. По 5,5 имеют в своем активе Дарья Войт, Ольга Гиря, Маргарита Лысенко и Глафира Усачева.

На этапе Кубка России среди мужчин в группе лидеров четыре человека: Владислав Артемьев, Вадим Звягинцев, Борис Савченко и Полина Шувалова (все — по 6 очков).