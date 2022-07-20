Магнус Карлсен отказался от чемпионского матча с россиянином Непомнящим

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил об отказе от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом 31-летний норвежец отказался от защиты титула. Российский гроссмейстер получил право на матч за шахматную корону благодаря победе в турнире претендентов, который прошел в Мадриде.

В декабре 2021-го Карлсен нанес поражение Непомнящему в матче за звание чемпиона мира. Норвежец переиграл россиянина со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.