Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

«Увы, мои худшие опасения сбылись. Магнус Карлсен отказался защищать свой титул. Теперь, боюсь, в шахматах начнётся серьёзный хаос! Как можно проводить чемпионат мира без чемпиона и кто даст на это деньги?» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее Карлсен утверждал, что согласится провести защиту титула, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа. Вследствие снятия норвежца соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Суперсенсация в мире шахмат. Магнус Карлсен добровольно отказался от титула чемпиона мира по шахматам, которым владел с 2013 года. Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч. О своём решении Карлсен уже сообщил ФИДЕ, своей команде и победителю Турнира претендентов Яну Непомнящему, с которым должен был сыграть в начале 2023 года.

Но российского гроссмейстера чемпионом мира не объявят.

Что решил Карлсен?

В видеоподкасте «Эффект Магнуса» норвежец как-то даже буднично рассказал о важнейшем решении. Карлсен должен был защищать свой титул в начале 2023 года в матче с Непомнящим, но предпочёл отказаться и от матча с россиянином, и от короны.

«Я не буду играть. Сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», — заявил Карлсен.

Он исключил вариант, при котором может передумать и вновь побороться за титул чемпиона мира в классических шахматах.

При этом заканчивать карьеру норвежец не собирается. Он будет играть в супертурнирах как с личным присутствием, так и в онлайн-варианте.

ФИДЕ пыталась спасти матч?

Карлсен объяснил, что руководство Международной федерации шахмат действительно пыталось убедить его выйти на матч с Непомнящим.

«Они предлагали разные форматы. Какие-то более интересные, какие-то менее, но я не ставил никаких условий, просто объявил о своём решении. Оно не спонтанное, я раздумывал над этим примерно полтора года», — заявил чемпион.

Да, чемпион, пока этот титул не завоюет кто-то другой.

Что будет с титулом чемпиона мира

Чемпионский титул теперь должен быть объявлен вакантным. Автоматического присуждения короны претенденту Яну Непомнящему точно не будет.

В правилах чемпионского цикла чётко прописано: если чемпион отказывается играть матч, то соперником победителя турнира претендентов будет другой шахматист.

С кем и когда сыграет чемпионский матч Непомнящий?

Соперником Непомнящего будет китаец Дин Лижэнь, который в Мадриде стал вторым.

На претендентском турнире Ян в первом круге обыграл китайского гроссмейстера, а во втором технично свёл партию к ничьей.

Турнирная ситуация была в пользу россиянина, смысла рисковать никакого не было.

Матч состоится в начале 2023 года.

Какой российский шахматист последним владел титулом чемпиона мира?

Ян Непомнящий имеет все шансы вернуть шахматную корону в Россию. Такого не было с 2007 года, когда Владимир Крамник уступил титул в матч-турнире в Мехико.

Китайские шахматисты чемпионами мира не становились никогда. Более того, они и в чемпионских матчах не играли.

Как завершился предыдущий матч Карлсена и Непомнящего?

В прошлом году норвежец и россиянин сошлись в битве за корону. Но именно битва была недолгой. Уступив в шестой партии, которая стала самой продолжительной в истории чемпионских матчей, Непомнящий рассыпался и проиграл матч досрочно.

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о решении норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена не играть за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Его слова приводит РИА Новости.

Дворкович отметил, что с уважением относится к позиции норвежского шахматиста. Он заверил, что отказ играть с россиянином не повлечет за собой никакого наказания.

«Санкций нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», — подытожил он.

Тренер кандидата на мировую шахматную корону Яна Непомнящего Владимир Поткин объяснил, почему, с его точки зрения, действующий обладатель титула Магнус Карлсен мог отказаться от матча с россиянином.

«Хотел бы сказать, что это шокирующая новость.



Здесь стоит говорить о том, что Магнус делал такие заявления начиная с завершения матча в Дубае. Возможно, его внутренние чувства, тот поиск мотивации, которые он находил на каждый матч, стали основной причиной отказа», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, оценил шансы российского гроссмейстера в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем из Китая.

«Мы с вами следим за зарождением новой истории, когда действующий чемпион мира по шахматам отказывается защищать титул. Конечно, матч между Карлсеном и Непомнящим был бы самым ярким на данный момент. Все мы его ждали. Ян стал сильнее, нас ждала бы большая шахматная битва. Говоря о матче между Непомнящим и Лижэнем — это будет борьба не только между яркими шахматистами, но и столкновение традиций. Мы проводим много товарищеских матчей с Китаем, у нас одна школа. Они не раз говорили, что хотят вырастить своего шахматного чемпиона. Уверен, китайцы сплотятся вокруг Дин Лижэня, чтобы по максимуму помочь ему. Что будет дальше — посмотрим. Возможно, в дальнейшем у Магнуса Карлсена вновь появится интерес к матчам за корону», — заявил RT Поткин.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

«В своё время, когда Роберт Фишер в ранге чемпиона мира по шахматам отказался играть матч с победителем турнира претендентов Анатолием Карповым, ФИДЕ лишила его звания чемпиона мира и объявила нашего гроссмейстера новым шахматным королём.



По этой логике Магнус Карлсен должен быть лишён шахматной короны и новым чемпионом мира должен быть объявлен российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Разве это не справедливо?» — написал Джабаров в своём телеграм-канале.

Экс-чемпион России, шахматист Александр Рязанцев поделился мнением о решении действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

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«В принципе, раз он сказал, что устал, нет мотивации играть, это трудно комментировать. Жалко, что легендарный чемпион Карлсен не сыграет с Непомнящим. Но это его решение. Теперь мы увидим матч Непомнящего с Дин Лижэнем. Это будет захватывающее, интересное зрелище. У обоих будет сверхмотивация», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал информацию о намерении чемпиона мира Магнуса Карлсена отказаться от борьбы за мировую шахматную корону с победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим. По мнению Смагина, существует много факторов, которые могут заставить Карлсена поменять решение, и не последний из них — финансовый.

«Остается надеяться, что это его предварительная позиция, которую не стоит сейчас переоценивать. Во-первых, пройдут выборы главы ФИДЕ, будет президент, начнутся переговоры. Конечно, есть небольшая аналогия с 1975 годом, когда Бобби Фишер не стал играть. Но, думаю, если призовой фонд по сравнению с предыдущим матчем будет в два или в три раза больше, Магнус поменяет позицию. Тут нужно многого дождаться, и в первую очередь — результатов выборов президента FIDE.



Трудно сказать, что Калрсену может не нравиться. Вроде уже зрелый человек, но такие заявления кажутся мальчишескими — «мне надоело». Это чемпион мира, человек, на которого многие должны равняться. И самое обидное для шахматного сообщества, что в последние годы система отбора на чемпионат мира была с огромным трудом восстановлена, а теперь взять и все поломать… Причем это делает человек, от которого этого меньше всего можно ожидать. Мне кажется, это явно не положительный момент для Карлсена и для всего шахматного сообщества. Моя точка зрения в том, что такая его позиция — временная, и все-таки матч Яна с Карлсеном на каких-то других условиях состоится», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин оценил шансы российского гроссмейстера, победителя турнира претендентов Яна Непомнящего обыграть китайца Дин Лижэня в матче за титул чемпиона мира. По мнению специалиста, россиянин будет фаворитом в этом противостоянии.

«Судя по тому, как сегодня развиваются события, Ян прогрессирует, а китаец после долгого сидения на карантине, все-таки не тот, каким был даже два года назад. Их шансы примерно равные, но если этот матч состоится, то, конечно, Ян будет в нем фаворитом», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Пресс-секретарь президента, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков сожалеет, что матч между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном не состоится, но ждет, что мировая шахматная корона будет у России.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена», – сказал ТАСС Песков, комментируя отказ норвежского гроссмейстера от участия в матче за мировую шахматную корону с Непомнящим.



«Все равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», – подчеркнул Песков.

Отказ норвежца Магнуса Карлсена не скажется на интересе к матчу за мировую шахматную корону с участием россиянина Яна Непомнящего. Такое мнение ТАСС в среду высказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Он говорил об этом и раньше, но я не думал, что он все-таки откажется. Когда у человека нет мотивации, трудно к этому что-то добавить, тем не менее Карлсен остается в рейтинге номером один, - сказал Жуков. - Не думаю, что решение Карлсена снизит интерес к поединку - матч состоится все равно. Что касается шансов Непомнящего на победу, то они очень хорошие - он блестяще выступал по ходу турнира претендентов, где он убедительно победил".

Решение чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим является неокончательным. Такое мнение ТАСС в среду высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Я ожидал, что это история будет длиться, потому что Магнус сейчас нужен Международной шахматной федерации (FIDE) больше, чем FIDE Магнусу, - сказал Шипов. - С учетом того, что через несколько недель будут выборы президента FIDE, Магнусу нет смысла сейчас вести судьбоносные переговоры. Я думаю, он ждет окончательного формирования мирового шахматного правительства. Все по-настоящему серьезные решения будут после 10 августа, предлагаю всех нас подождать. Уверен, решение неокончательное".

Федерация шахмат России (ФШР) будет бороться за право проведения матча за звание чемпиона мира, встреча может пройти в Третьяковской галерее . Об этом ТАСС в среду сообщил президент ФШР Андрей Филатов.

20 июля чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону из-за отсутствия мотивации. После отказа норвежца в нем примут участие победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

"Будем бороться за проведение матча, - сказал ТАСС Филатов. - Он может пройти в Москве, возможно, в Третьяковской галерее".



"Магнус отказался от матча, поэтому есть надежда, что половина матча может пройти в России. Это будет подарок всем любителям шахмат. Жалко, что великий чемпион не будет играть, но если бы играл Магнус, то шансов увидеть матч в Москве не было бы, а теперь появилась надежда", - добавил Филатов в беседе с журналистами.

В последний раз матч за звание чемпиона мира проходил в Москве с 10 по 30 мая 2012 года, когда встречались индиец Вишванатан Ананд и израильтянин Борис Гельфанд. Матч проходил в Инженерном корпусе Третьяковской галерее, победу одержал Ананд.

Норвежец Магнус Карлсен официально не отказывался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее Карлсен сообщил об отказе от участия в матче за мировую шахматную корону из-за отсутствия мотивации.

"Магнус сделал публичное заявление о своих намерениях, FIDE, очевидно, знает об этом, - сказали в пресс-службе. - Однако официально он еще не снялся, так как ему не был назначен контракт на матч и не был установлен дедлайн. Как только отказ Магнуса будет официально подтвержден, матч состоится между победителем турнира претендентов Яном Непомнящим и занявшим второе место Дин Лижэнем".