«Это позор для шахмат», — как в Норвегии отреагировали на отказ Карлсена играть с Непомнящим

«Это сумасшествие. Для шахмат большой позор, что явно лучший шахматист мира больше не хочет играть за титул. Это снизит ценность титула чемпиона мира. Это плохой знак. Магнус может сколько угодно говорить в СМИ, что он мотивирован, но это первый шаг к тому, чтобы сдаться. Он достиг всего, что было в его силах. Сейчас шахматисты будут делать всё, что в их силах, чтобы выиграть чемпионат мира. Но весь остальной мир скажет: «Да, ты чемпион мира, но ты не победил Карлсена». Титул не будет иметь такой большой ценности», – объяснил чемпион Норвегии Йон Людвиг Хаммер TV2.